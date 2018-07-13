الصحة الفلسطينية: مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال احتجاجات في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، إن طفلا فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

كما أعلنت الصحة إصابة 25 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة بمقتل الطفل عثمان رامي حلس (15 عاما) بالرصاص شرق غزة.

وأشارت وكالة "معا" إلى أن الشبان الفلسطينيين تمكنوا من نزع جزء من السياج الأمني شرق خانيونس وسحبه إلى داخل مخيم العودة.

كما أضرم الشبان النار بالاطارات المطاطية في مخيمات العودة الخمسة بدء من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة مرورا بمخيم العودة شرق مخيم البريج وصولا إلى غزة وجباليا.

المصدر: وكالات