أبو مرزوق: لقاء وفدنا بالمخابرات المصرية هو الأكثر أهمية وشمولية

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لقاء وفد حماس بالمخابرات العامة المصرية بالأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى.

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وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع "تويتر" يوم الجمعة، "انتهى اللقاء متأخرا بين وفد حماس والأخوة في المخابرات المصرية العامة والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده لا سيما الأهل في قطاع غزة".

وتابع "لعلي لا أكون مبالغا إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى".

وختم عضو المكتب السياسي لحركة حماس تغريدته متمنيا النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني.

انتهى اللقاء متاخرا، بين وفد حماس والاخوة في المخابرات العامة، والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده، لا سيما الأهل في قطاع غزة. ولعلي لا أكون مبالغا اذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشمل من حيث المحتوى، متمنيا النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني. — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) July 13, 2018

من جهتها نشرت الحركة تغريدات على صفحتها الرسمية على "تويتر" قالت فيها إن وفدا من قيادة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري غادر القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز.

غادر وفد من قيادة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة الأخ صالح العاروري القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز. — حركة حماس (@hamasinfo) July 13, 2018

وأكدت حماس أن نقاشا معمقا وبناء دار في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار.

وجرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم، وسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة. — حركة حماس (@hamasinfo) July 13, 2018

ويعُد اللقاء الأول الذي يجمع حركة حماس مع اللواء عباس بعد توليه مسؤولية جهاز المخابرات، وتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولا عن الملف الفلسطيني بدلا من اللواء سامح نبيل.

المصدر: "تويتر"