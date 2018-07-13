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أبو مرزوق: لقاء وفدنا بالمخابرات المصرية هو الأكثر أهمية وشمولية

أخبار العالم العربي

أبو مرزوق: لقاء وفدنا بالمخابرات المصرية هو الأكثر أهمية وشمولية
hamas.ps
صورة أرشيفية
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وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لقاء وفد حماس بالمخابرات العامة المصرية بالأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى.

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وقال أبو مرزوق في تغريدة له على موقع "تويتر" يوم الجمعة، "انتهى اللقاء متأخرا بين وفد حماس والأخوة في المخابرات المصرية العامة والذي تناول مجمل القضايا التي تهم شعبنا في كل أماكن تواجده لا سيما الأهل في قطاع غزة".

وتابع "لعلي لا أكون مبالغا إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية والأشمل من حيث المحتوى".

وختم عضو المكتب السياسي لحركة حماس تغريدته متمنيا النجاح للفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني.

من جهتها نشرت الحركة تغريدات على صفحتها الرسمية على "تويتر" قالت فيها إن وفدا من قيادة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري غادر القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز.

وأكدت حماس أن نقاشا معمقا وبناء دار في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار.

ويعُد اللقاء الأول الذي يجمع حركة حماس مع اللواء عباس بعد توليه مسؤولية جهاز المخابرات، وتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولا عن الملف الفلسطيني بدلا من اللواء سامح نبيل.

المصدر: "تويتر"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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