الأردن: لا نريد على حدودنا قوى غير سورية

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده لا ترغب في وجود أي قوى غير سورية على حدودها مع سوريا كما نص عليه الاتفاق بين عمان وموسكو وواشنطن لإقامة منطقة خفض التصعيد الجنوبية.

وشدد الصفدي، خلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدها منذ مساء الأربعاء في بروكسل خلال قمة دول الناتو، حسب بيان صحفي نشرته وكالة "بترا" الرسمية، على أن "الأردن لا يريد منظمات إرهابية على حدوده ولا يريد منظمات مذهبية طائفية أو أي قوى غير سورية كما نص اتفاق المبادئ الذي وقعته المملكة والولايات المتحدة وروسيا لإقامة منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي".

ودعا الصفدي للتوصل إلى "أرضية مشتركة وتحديد نقاط التقاء مع روسيا" لتحقيق "تسوية سياسية للأـزمة التي يشكل التوافق الأمريكي الروسي شرطا لحلها".

وأكد وزير الخارجية الأردني ضرورة تأمين الشعب السوري في جنوب البلاد على أرضه والالتزام بالضمانات التي تم التوصل لاتفاقيات المصالحة على أساسها والعمل على إيصال المساعدات إلى المدنيين من الداخل السوري.

وتدخل المحافظات السورية الـ3 الواقعة قرب الحدود مع الأردن في منطقة خفض التصعيد الجنوبية التي أنشئت وفق اتفاقات بين روسيا والأردن والولايات المتحدة في يوليو 2017.

المصدر: بترا + وكالات