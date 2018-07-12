 
مباشر

مصر.. حادث يقتل 10 أشخاص ويصيب 23 آخرين

أخبار العالم العربي

مصر.. حادث يقتل 10 أشخاص ويصيب 23 آخرين
AFP
حادث مروري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki4q

لقي 10 أفراد مصرعهم وأصيب 23 آخرون، اليوم الخميس، في حادث سير بالكيلو 100 على طريق مطروح - الإسكندرية الدولي في مصر.

وانتقل مساعد وزير الداخلية المصري، مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، إلى مكان الحادث، وتوجهت عشرات من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أنه لم يتم تحديد الرقم النهائي لضحايا الحادث، وجار نقلهم، وكذلك الجرحى، لتقديم الإسعافات والعلاج لهم.

ووقع الحادث نتيجة تصادم حافلة رحلات مع سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام قرية زاوية العوامة التابعة لمركز ومدينة الضبعة.

المصدر: الأهرام

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا