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احتجاجات البصرة تتصاعد وصدامات مع قوى الأمن

أخبار العالم العربي

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تتواصل الاحتجاجات في محافظة البصرة، جنوبي العراق، منذ انطلاقها بداية الأسبوع الحالي، لتتطور إلى استخدام النيران والأسلحة الخفيفة من قبل محتجين على سوء الأوضاع الخدمية.

وذكر ناشطون من محافظة البصرة، تحدثوا لـRT أن "المتظاهرين قطعوا أجزاء من الطريق الرابط بين البصرة وبغداد، وأشعلوا إطارات السيارات في عدد من الطرق، وتكثفت حركة الاحتجاج في منطقة التنومة".

وأضافوا أن "قوة من التدخل السريع (سوات) حاولت فض الاحتجاجات لكنها واجهت إطلاق نار من قبل بعض المحتجين، ولم يتمكن أي مسؤول حكومي من الوصول لمناطق الاحتجاج".

من جهتها قالت موظفة في شركة نفط بالمحافظة لـRT إن "بعض المحتجين توجهوا إلى مقرات بعض الشركات النفطية العاملة بحقول الرميلة في المحافظة ونددوا بانعدام فرص عمل لهم بهذه الشركات".

RT

وتحولت بعض الاحتجاجات إلى اعتصامات مفتوحة لحين تنفيذ الحكومة العراقية مطالب المتظاهرين الخاصة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

RT

المصدر: RT

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