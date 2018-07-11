سطو مسلح على مصرف في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، أن مسلحا اقتحم فرع الشركة التونسية للبنك، الكائن بأحد المراكز التجارية في منطقة المنار 2، وسط حالة من الفزع انتابت موظفي البنك وعملاءه.

وأكد شهود عيان، أن المسلح دخل البنك وقال لموظفيه: "لن أمسّكم بسوء فقط أعطوني المال"، قبل أن يغادر مقر الفرع ومعه مبلغ من المال لم يحدد بعد.

كما ذكر شهود عيان أن المسلح أطلق عيارات نارية أثناء فراره، مستخدما سيارة كانت متوقفة وسط الشارع المقابل للبنك.

وسارعت قوات الأمن إلى تطويق المكان وبدأت البحث عن اللص المسلح المعتدي، فيما أسعفت الطواقم الطبية بإسعاف أشخاصا أغمي عليهم بسبب الهلع والخوف.

وذكرت وسائل الإعلام أن المصرف المستهدف يبعد مسافة 20 مترا عن مركز الأمن في منطقة المنار 2.

المصدر: وكالات