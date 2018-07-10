الحريري يعتذر من اللبنانيين

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من اللبنانيين لحادث احتجاز سيارة إسعاف بسبب مرور موكبه في بيروت، واصفا ما حدث بـ "الصدفة غير المقصودة".

وكتب الحريري في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعليقا على الفيديو الذي يظهر وجود سيارة إسعاف في طريق قطعت أثناء تحرك موكبي من بيت الوسط، آسف لقيام البعض باستغلال هذه الصدفة غير المقصودة، وأعبر بالمناسبة عن اعتذاري الشديد من المواطنين الذين يصادفون قطع الطرقات جراء التدابير الأمنية التي ترافق تنقلاتي".

تعليقاً على الفيديو الذي يظهر وجود سيارة اسعاف في طريق قطعت اثناء تحرك موكبي من بيت الوسط، آسف لقيام البعض باستغلال هذه الصدفة غير المقصودة، واعبر للمناسبة عن اعتذاري الشديد من المواطنين الذين يصادفون قطع الطرقات جراء التدابير الأمنية التي ترافق تنقلاتي. ١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) 10 июля 2018 г.

وأضاف الحريري: "آمل بأن تتهيأ الظروف التي تعفيني من توجيهات أجهزة الأمن والحماية".

ويأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتجاز سيارة إسعاف في الزحمة عند مدخل شارع الحمرا في العاصمة بيروت أثناء مرور موكب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأثار الفيديو استياء وانتقادات من قبل المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة بسبب تصرف الدرك، حيث نزل أحد أفراد الصليب الأحمر ليطلب من عنصر الحماية فتح الطريق، لكن أفراد الدرك لم يستجيبوا لطلبه.

المصدر: RT، وكالات