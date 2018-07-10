 
مباشر

الحريري يعتذر من اللبنانيين

أخبار العالم العربي

الحريري يعتذر من اللبنانيين
AFP Andreas SOLARO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khvk

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من اللبنانيين لحادث احتجاز سيارة إسعاف بسبب مرور موكبه في بيروت، واصفا ما حدث بـ "الصدفة غير المقصودة".

وكتب الحريري في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تعليقا على الفيديو الذي يظهر وجود سيارة إسعاف في طريق قطعت أثناء تحرك موكبي من بيت الوسط، آسف لقيام البعض باستغلال هذه الصدفة غير المقصودة، وأعبر بالمناسبة عن اعتذاري الشديد من المواطنين الذين يصادفون قطع الطرقات جراء التدابير الأمنية التي ترافق تنقلاتي".

وأضاف الحريري: "آمل بأن تتهيأ الظروف التي تعفيني من توجيهات أجهزة الأمن والحماية".

ويأتي ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتجاز سيارة إسعاف في الزحمة عند مدخل شارع الحمرا في العاصمة بيروت أثناء مرور موكب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأثار الفيديو استياء وانتقادات من قبل المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة بسبب تصرف الدرك، حيث نزل أحد أفراد الصليب الأحمر ليطلب من عنصر الحماية فتح الطريق، لكن أفراد الدرك لم يستجيبوا لطلبه.

المصدر: RT، وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018