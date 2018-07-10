السودان يحبط تهريب 245 كيلوغراما من الذهب

أعلنت وزارة الداخلية السودانية اليوم الثلاثاء عن إحباط محاولة تهريب 245 كيلوغراما من الذهب، مؤكدة على استمرار الحملات التي تستهدف اقتصاد البلاد.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، محمد عبد الله قوش في مؤتمر صحفي: "أكبر التحديات تهريب وشراء الذهب والتي تعد من أسباب شح السيولة.. القوانين غير رادعة وتحتاج إلى تعديل وسوف نستمر في الحفاظ على موارد البلاد من التهريب ...السودان يزخر بموارد ضخمة يجب المحافظة عليها".

وأضاف المسؤول السوداني: "لا وساطة ولا محسوبية ولا أحد أكبر من القانون، ولن نخشى أحدا وكل من يتجاوز هذه الإجراءات ستطاله أيدي العدالة وسنجتهد في إعادة كل موارد الدولة التي أخذت بغير حق".

وأوضح قوش أن جهاز الأمن السوداني استحدث وحدة متخصصه بالتحريات والتحقيقات سيتم افتتاحها قريبا لجمع المعلومات الاستخباراتية وذلك لسلامة النشاط الاقتصادي وتقديم المعلومات للنيابة لفتح البلاغات، مشيرا إلى أن هناك شبكات منظمة تحاول أن تحيل عائدات هذه الموارد لمصالحها الخاصة.

المصدر: وسائل إعلام سودانية