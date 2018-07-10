الأمم المتحدة: تجنيد نحو 840 طفلا يمنيا في عام 2017

أفاد تقرير للأمم المتحدة بخصوص الأطفال والنزاعات المسلحة، بأن 842 طفلا تبلغ أعمارهم بعضهم 11 عاما جندوا في النزاع اليمني عام 2017.

وأوضح التقرير أن تجنيد الأطفال في اليمن جرى من قبل مختلف أطراف النزاع في البلاد، مؤكدا إحصاء 76 طفلا خاضوا معارك ميدانية.

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وقالت الأمم المتحدة إن بقية الأطفال جندوا "لحراسة نقاط تفتيش ومبان حكومية ودوريات وجلب المياه والطعام والتجهيزات إلى مواقع عسكرية".

وفي نفس التقرير، قالت المنظمة الأممية، إن نحو 1316 طفلا قتلوا أو بترت أعضاؤهم في السنة الماضية، 51% منهم بسبب غارات جوية.

المصدر: أ ف ب