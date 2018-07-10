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ممرض سعودي يتعرض لإطلاق نار في الرأس والجاني يهرب

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ممرض سعودي يتعرض لإطلاق نار في الرأس والجاني يهرب
AFP FAYEZ NURELDINE
قسم الطواريء في أحدى مستشفيات الرياض بالسعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن ممرضا تعرض لإصابة بليغة جراء طلق ناري بالرأس في مستشفى الملك سلمان في الرياض.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها على "تويتر": "نتابع باهتمام جريمة الاعتداء على ممرض سعودي بطلق ناري في الرأس".

وأوضحت الوزارة، أن "الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال".

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة، أن الحادثة وقعت داخل موقف سيارات المستشفى، وأن الممرض السعودي يعمل في إدارة الطب المنزلي.

وبينت المصادر، أن حالة الممرض صعبة للغاية، وأنه أدخل غرفة العمليات، فيما باشرت الجهات الأمنية عمليات التحقيق والبحث عن الجاني، الذي لاذ بالفرار.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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