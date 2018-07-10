ممرض سعودي يتعرض لإطلاق نار في الرأس والجاني يهرب

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن ممرضا تعرض لإصابة بليغة جراء طلق ناري بالرأس في مستشفى الملك سلمان في الرياض.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب لها على "تويتر": "نتابع باهتمام جريمة الاعتداء على ممرض سعودي بطلق ناري في الرأس".

وأوضحت الوزارة، أن "الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال".

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تتابع الصحة باهتمام جريمة الاعتداء على ممرض سعودي بطلق ناري في الرأس داخل مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض . pic.twitter.com/ISgKYXK7QX — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 10, 2018

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة، أن الحادثة وقعت داخل موقف سيارات المستشفى، وأن الممرض السعودي يعمل في إدارة الطب المنزلي.

كبار مسؤولي "#الصحة" يتابعون.. والمصاب يحظى برعاية فائقة..

مصادر تكشف تفاصيل الاعتداء على الممرض السعودي.. والأمن يبحث عن الجاني. https://t.co/EInupZJ1V4pic.twitter.com/SOXI4KRpFK — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٠ يوليو ٢٠١٨

وبينت المصادر، أن حالة الممرض صعبة للغاية، وأنه أدخل غرفة العمليات، فيما باشرت الجهات الأمنية عمليات التحقيق والبحث عن الجاني، الذي لاذ بالفرار.

المصدر: وكالات