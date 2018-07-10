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RT France تطعن في تحذير فرنسي إثر بثها مادة عن سوريا

أخبار العالم العربي

RT France تطعن في تحذير فرنسي إثر بثها مادة عن سوريا
RT
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أعلنت إدارة RT France أنها تعتزم الطعن لدى مجلس الدولة الفرنسي، في تحذير تلقته من المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي، إثر بثها مادة إعلامية غطت فيها الوضع في سوريا.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي للقناة، أنه وعلى الرغم من وجود خطأ فني في المادة الإعلامية التي تم بثها في 13 أبريل إلا أن RT، ترفض بشكل قطعي اتهامها "بعدم النزاهة"، لأن الخطأ لم يغيّر في جوهر المادة الإعلامية عن الأزمة السورية.

وأضاف المصدر: "نحن نعتبر أن زعم المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي بافتقار التقرير لتنوع وجهات النظر، غير مقبول ويفتقد للمنطق، لأن القناة قدمت فعلا وجهات نظر متعددة ومختلفة حول الوضع في سوريا، بما فيها وجهات نظر زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا".

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وفي 28 يونيو، أصدر المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي تحذيرا لقناة RT France واتهمها "بتغطية الأحداث في سوريا بشكل غير دقيق ومنحاز".

وهذا التحذير لـRT France كان الأول من نوعه منذ بدء القناة بثها بالفرنسية ونشاطها في فرنسا أواخر ديسمبر 2017.

المصدر: RT

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