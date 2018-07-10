 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية
Reuters
الرئيس السوداني عمر البشير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khps

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه لعدم وفاء جيبوتي وأوغندا بالتزاماتهما القانونية، وعدم تسليمهما الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لكونهما عضوين فيها.

هذا الموقف حمله بيان لمفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، صدر عقب زيارة البشير جيبوتي وإثيوبيا يومي الخميس والسبت الماضيين.

إقرأ المزيد
قوات حفظ السلام في السودان - أرشيف الأمم المتحدة تتهم السودان بعرقلة عملها في دارفور

موغيريني دعت في هذه المناسبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005.

وقالت المسؤولة الأوروبية في بيانها إن "الاتحاد الأوروبي ما زال مؤيدا قويا للمحكمة الجنائية الدولية، وملتزما بإنفاذ القانون الجنائي الدولي وإنهاء الإفلات من العقاب".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أول مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عام 2009، وأصدرت مذكرة اعتقال ثانية بحقه على خلفية الوضع في إقليم دارفور في عام 2010.

المصدر: KUNA

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا