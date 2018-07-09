السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية لحماية المعلومات

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي في جدة، مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة لحلها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره.

#ولي_العهد يجتمع مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ويستعرضان التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره ويبحثان مستجدات الأحداث الاقليمية والجهود المبذولة تجاهها #الإخباريةpic.twitter.com/H6skMdwxfn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٨ يوليو ٢٠١٨

ووقع الجانبان اتفاقية تتعلق بحماية المعلومات المصنفة والمحمية.

#ولي_العهد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يوقعان على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية #الإخباريةpic.twitter.com/qIUTBkRNVY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٨ يوليو ٢٠١٨

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

المصدر: الإخبارية