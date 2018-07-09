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السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية لحماية المعلومات

أخبار العالم العربي

السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية لحماية المعلومات
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ولي العهد السعودي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية في جدة
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الدفاع الفرنسي فلورانس بارلي في جدة، مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة لحلها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره.

ووقع الجانبان اتفاقية تتعلق بحماية المعلومات المصنفة والمحمية.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

المصدر: الإخبارية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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