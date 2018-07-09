انفجار في أحد أكبر أحياء حمص وسط سوريا!

أفادت وكالة "سانا" بوقوع انفجار اليوم الاثنين داخل حي الخالدية، أكبر أحياء مدينة حمص السورية.

وذكرت الوكالة أن "حريقا شب في أعشاب داخل حي الخالدية في مدينة حمص أدى إلى انفجار تحت الأنقاض قد يكون ناتجا عن غم أو عبوة من مخلفات الإرهابيين".

وأكدت الوكالة أن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

المصدر: سانا