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انفجار في أحد أكبر أحياء حمص وسط سوريا!

أخبار العالم العربي

انفجار في أحد أكبر أحياء حمص وسط سوريا!
Reuters Omar Sanadiki
حمص- صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "سانا" بوقوع انفجار اليوم الاثنين داخل حي الخالدية، أكبر أحياء مدينة حمص السورية.

وذكرت الوكالة أن "حريقا شب في أعشاب داخل حي الخالدية في مدينة حمص أدى إلى انفجار تحت الأنقاض قد يكون ناتجا عن غم أو عبوة من مخلفات الإرهابيين".

وأكدت الوكالة أن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

المصدر: سانا

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