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مدينة زمار العراقية الغارقة تظهر للعيان بعد انحسار الماء عنها

أخبار العالم العربي

مدينة زمار العراقية الغارقة تظهر للعيان بعد انحسار الماء عنها
AFP AHMAD AL-RUBAYE
سد الموصل - العراق
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نشرت وسائل إعلام عراقية صورا لمدينة تاريخية كانت غارقة في مدينة الموصل وظهرت بعد انحسار منسوب المياه التي كانت تغمرها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الصور تعود لمدينة زمار العراقية القديمة، التي كانت تغمرها مياه بحيرة سد الموصل، مضيفة أن المدينة أخليت من سكانها عام 1985 وتم نقلهم إلى موقع المدينة الجديد غرب المدينة القديمة على خلفية مشروع بناء السد.

المصدر: "السومرية"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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