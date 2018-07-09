// 26.06.2018 по тикету 15478
مدينة زمار العراقية الغارقة تظهر للعيان بعد انحسار الماء عنها
AFP AHMAD AL-RUBAYE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khl2
نشرت وسائل إعلام عراقية صورا لمدينة تاريخية كانت غارقة في مدينة الموصل وظهرت بعد انحسار منسوب المياه التي كانت تغمرها.
وذكرت وسائل الإعلام أن الصور تعود لمدينة زمار العراقية القديمة، التي كانت تغمرها مياه بحيرة سد الموصل، مضيفة أن المدينة أخليت من سكانها عام 1985 وتم نقلهم إلى موقع المدينة الجديد غرب المدينة القديمة على خلفية مشروع بناء السد.
المصدر: "السومرية"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)