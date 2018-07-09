الأمن العراقي يقتل 20 داعشيا لجؤوا إلى نفق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي الاثنين عن العثور على 9 أنفاق لتنظيم "داعش" في نينوى، وتفجير اثنين منها كان داخل أحدهما 20 إرهابيا قتلوا جميعا.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 12 عبوة ناسفة و9 أنفاق أحدها مفخخ تم تدميره، ونفق آخر فيه عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل قوات التحالف وقتل 20 إرهابيا كانوا بداخله في منطقة بادوش".

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وأضاف رسول أن "القوات عثرت أيضا على 42 عبوة ناسفة في قرية السلام تم تفجيرها موقعيا، وعلى 15 صاروخا نوع كاتيوشا محلية الصنع و 13 عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة بدنه الكبير تم تفجيرها موقعيا، كما عثرت القوات على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع في قرية الدوانش تم تفجيرها".

يذكر أن القوات الأمنية تعثر بين فترة وأخرى على أنفاق وأوكار تابعة لـ"داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تضبط داخلها أسلحة ومعدات استخدمها التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات.

المصدر: السومرية