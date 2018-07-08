الصدر يطالب بقطع الحوار مع واشنطن ودول الجوار بشأن تشكيل التحالفات

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاحد، الكتل السياسية في العراق بقطع الحوار مع واشنطن وعواصم الجوار بشأن تشكيل التحالفات السياسية في العراق.

كما دعا الصدر جميع القوى السياسية إلى قطع خطوط الطوارئ عن أماكن إقامة من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين"

وكتب الصدر على "تويتر": "حبا بالعراق أوصيكم ونفسي بتطبيق النصائح التالية، وهي على الكتل السياسية قطع الحوار بشأن تشكيل التحالفات وما بعدها مع أمريكا ودول الجوار فهذا شأننا نحن العراقيين فقط لا غير".

وأضاف: "وأنصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التخندقات والتحالفات الطائفية والعرقية المقيتة، وأنا بدوري أرفض أي تخندق سني أو شيعي أو كردي أو غير ذلك".

وقال الصدر أيضا في: "أنا على أتم الاستعداد للتعاون لأجل خلق تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية...الشعب يتضور من الحر ولا كهرباء مع شح مياه، فإن لم تكن الحكومة قادرة على ذلك فلتستعن بدول الجوار على تحسين واقع الكهرباء والماء والقطاعين الصحي والتربوي فورا بدل أن تستعين بهم في تشكيل الحكومة...أنا بدوري أعلن تضامني وتعاطفي مع الشعب وأطالب بقطع جميع خطوط الطوارئ التي يرتع تحت نورها وبردها الساسة الفاسدون".

المصدر: وكالات