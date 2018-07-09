الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية وتصيب طائرة

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي استهدف مطار التيفور العسكري بريف حمص وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية، "تصدت وسائط دفاعنا الجوي مساء اليوم الأحد لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت عددا من الصواريخ التي كانت تستهدف المطار وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".

وتعرض المطار في أبريل الماضي، لقصف نفذته طائرتان حربيتان من طراز "F-15" وحملت سوريا حينها إسرائيل مسؤولية الهجوم، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على المطار، إلا أن إسرائيل التزمت الصمت.

وتوعدت طهران تل أبيب بالرد على قصف مطار "التيفور" العسكري السوري في ريف حمص، الذي قتل فيه 7 عسكريين إيرانيين، وأكدت أن إسرائيل ستلقى ردا مناسبا على ذلك.

المصدر: RT + سانا