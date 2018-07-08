العراق.. قتيل وجريحان في تظاهرة ضد البطالة بالبصرة

أكدت اللجنة الأمنية في محافظة البصرة العراقية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات بين متظاهرين مطالبين بتوفير فرص العمل وقوات الأمن، فيما أعلنت الداخلية عن فتح تحقيق في ما حدث.

وأوضح رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، جبار الساعدي، في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "منطقة باهلة الواقعة في البصرة شهدت اليوم تظاهرات حاشدة للعاطلين عن العمل، طالب فيها المتظاهرون بتشغيلهم مع انتشار البطالة بشكل كبير".

وأضاف أن تظاهرات اليوم شهدت "صداما بين المتظاهرين وشرطة النفط ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأكد الساعدي أنه تم "فتح تحقيق في الحادث وسيتم محاسبة المقصرين"، لافتا إلى أن الوضع في المحافظة "متأزم".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن اتفاقا بين وزارة النفط والشركات النفطية يتضمن "تشغيل 80% من أبناء المحافظة بعمل الشركات"، غير أن "هناك الكثير من خارج المحافظة يعملون في الشركات النفطية، بينما تشهد البصرة ارتفاع نسبة البطالة فيها".

وذكرت تقارير إخبارية عراقية أن المتظاهرين قطعوا الطريق في حقل غرب القرنة خط 83 المحطة الثامنة شمالي البصرة خلال التظاهرة للمطالبة بتعيينهم تحولت إلى اشتباك مع القوات الأمنية على الطريق بعد محاولة المتظاهرين نصب خيم اعتصام ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين.

وعرض المتظاهرون قائمة مطالب للسلطات.

الداخلية العراقي تشكل لجنة للتحقيق في قضية متظاهري البصرة

بدورها، أعلنت الداخلية العراقية عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المتظاهرين بالبصرة، مشيرة إلى أهمية "احترام المواطن وعدم التجاوز المطلق عليه واللجوء إلى القانون في القضايا المختلفة وخاصة تلك التي يقع فيها احتكاك بين المواطن ورجل الأمن".

وشددت الوزارة على ضرورة عرض نتائج التحقيق بشكل سريع أمام أنظار وزير الداخلية قاسم الأعرجي "من أجل العمل على إحقاق الحق ومحاسبة المقصر".

المصدر: وكالات

