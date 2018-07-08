الفلافل تسمم 287 شخصا في الكويت

ارتفعت حصيلة المتسممين بالفلافل الفاسدة في منطقة حولي الكويتية، إلى 287 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أنه سمح لمعظم المتسممين بمغادرة المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

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وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى مبارك في العاصمة، قد استقبل 192 حالة، فيما نقلت الحالات الأخرى إلى مستشفيات حكومية وخاصة أخرى في الكويت.

وأكدت الأنباء المتوفرة، أن أحد أصحاب المطعم المتورط في تسمم الزبائن، اتهم شريكا سابقا له بتدبير التسميم، لينتقم من شركائه السابقين الذي طردوه من المطعم قبل أسبوعين.

المصدر: al-madina.com