الأمن المصري يحرر طفلا مختطفا ويقبض على الجناة

تمكن رجال الأمن المصري من إعادة الفرحة والسعادة لأسرة سامي هشام طفل الشروق المختطف، وذلك بعد تحريرهم له من قبضة عصابة اختطفته.

وبدأت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق مع 4 متهمين في اختطاف الطفل في منطقة الشروق في عاصمة مصر - القاهرة، من أمام منزل رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.

وقبل ذلك قام المختطفون بالتواصل مع جد الطفل وطلبوا منه فدية بقيمة مليوني جنيه مصري واشترطوا تحويلها لرقم حساب خارج البلاد حتى لا يتمكن من استرجاعها، وحدد المتهمون للجد مكانا للعثور على الطفل.

وانطلاقا من المعلومات التي توفرت، تمكن الأمن المصري من تحديد الخاطفين والقبض عليهم وتحرير الطفل.

وقال مصدر أمني مصري، إن رجال المباحث تمكنوا من ضبط 4 أشخاص من أفراد العصابة المتهمين بخطف الطفل هشام سامي.

وأضاف المصدر، أن 130ضابطا وعنصر شرطة، اشتركوا في تحرير الطفل هشام سامي.

وأوضح المصدر، أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد موقع المجرمين، وعند اقتحام الموقع تمكن بعضهم من الفرار تاركين الطفل الذي عثر عليه رجال الأمن، وأكد أن قوات الأمن تلاحق باقي المجرمين للقبض عليهم.

المصدر: vetogate.com