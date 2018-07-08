تركيا تسلم 200 مهاجر عراقي إلى كردستان العراق

سلمت السلطات التركية اليوم الأحد، 200 مهاجر عراقي إلى الجهات المعنية في معبر ابراهيم الخليل الحدودي، مع إقليم كردستان العراق.

وقال مصدر أمني في المعبر، إن السلطات التركية اعتقلت هؤلاء المهاجرين عندما حاولوا التوجه إلى أوروبا عبر تركيا بطرق غير شرعية، موضحا أن المهاجرين من أهالي إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى.

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وتؤكد إحصائيات صادرة عن "اتحاد اللاجئين العراقيين" أن أكثر من 240 ألف مواطن عراقي على الأقل، هاجروا من البلاد ولقي أكثر من 300 منهم مصرعهم قبل وصولهم إلى الدول الأوروبية، فيما لا يزال 48 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: "السومرية نيوز"