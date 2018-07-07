العراق.. تحالف جديد يمثل المناطق المحررة من سيطرة "داعش"

أعلن 50 نائبا يمثلون عددا من المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، الدخول في تحالف برلماني.

وقالت مصادر لـRT إن "النواب جميعهم من المكون السني، وسيكونون في تحالف برلماني واحد لدعم ملف إعادة إعمار المناطق المحررة، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختفين قسريا".

وأضافت المصادر، بأن "التحالف، الذي سيمثل المناطق السنية، لن ترأسه شخصية بعيدة عن الواقع السياسي الحالي، وأن هناك عددا من المرشحين لرئاسته، وهم سليم الجبوري وأسامة النجيفي وخميس الخنجر".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد حراكا سياسيا كبيرا من قبل جميع أطراف العملية السياسية لبحث التحالفات البرلمانية التي ستتشكل على أساسها الحكومة المقبلة.

المصدر: RT