بالفيديو.. مسؤول يفاجئ سيدة سعودية أحرقوا سيارتها

سلم رجل الأعمال السعودي ونائب رئيس المجلس البلدي في مكة المكرمة فهد الروقي، سيارة جديدة هدية شخصية منه لسيدة سعودية بدلا عن سيارتها التي أحرقت أمام منزلها.

وظهر الروقي في فيديو نشر على يوتيوب وهو يتحدث مع والد السيدة عن قراره منح السيارة لابنته سلمى لتكون في خدمتها وخدمة العائلة، موضحا له أن الشرطة ألقت القبض على من قاموا بحرق سيارة ابنته سلمى وأنهم سينالون عقابهم على الجريمة التي ارتكبوها.

وأكد الروقي لوسائل إعلام محلية أن ما قام به تجاه السيدة المذكورة ما هو إلا واجب اجتماعي أملاه عليه حب مساعدة الآخرين، ودعما لهذه السيدة التي لولا مساعدته لها لما تمكنت من شراء سيارة بدلا من التي أحرقت، خصوصا أنها تعيل طفلين.

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وتعهد "الروقي" بتركيب كاميرات مراقبة حول منزل المواطنة سلمى حتى لا تحرق سيارتها مرة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام سعودية