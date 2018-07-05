العراق: القبض على أكبر شبكة "غش إلكتروني"

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، عن اعتقال أكبر شبكة منظمة تمتهن الغش الإلكتروني في بغداد، موضحة بأن هذه الشبكة تستخدم معدات بث متطورة وفائقة القدرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان: "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات، ألقت القبض على أكبر شبكة منظمة تقوم بالغش الإلكتروني باستخدام معدات البث اللاسلكي".

وأضاف: "تم ضبط جميع الأجهزة والسماعات صغيرة الحجم محظورة التداول، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد اللواء معن، بأن "العملية جاءت بعد متابعة مستمرة لتحركاتهم ضمن العاصمة بغداد".

وأشارت وزارة التربية، في وقت سابق، عن ابتكار جهاز "لكشف الغش" في الامتحانات الوزارية، كاشفة أن "الجهاز أثبت جدارته" خلال استخدامه.

من جهتها، أوقفت وزارة الاتصالات خدمة الإنترنت في العراق بحجة منع ظاهرة الغش خلال فترة الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية الدور الأول لسنة 2017 ـ 2018، فيما أكدت شركة "إيرث لنك"، التي توفر خدمات الإنترنت في العراق، أنها ووفقا لتعليمات وزارة الاتصالات ستوقف خدمات الإنترنت خلال الفترة المذكورة.

وجاء القرار في إطار خطة أعدتها وزارة التربية العراقية للحد من انتشار ظاهرة الغش وتسرب أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما حدث خلال الأعوام الماضية.

المصدر: وكالات