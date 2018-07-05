مصر.. فرض غرامة مالية على رجال الدين

أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين.

وحددت المادة عقوبة على رجال الدين وكل من يتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.

وأكدت اللجنة، أنه يجب مراعاة تطبيق التدرج في العقوبة، وتنص مادة أخرى على معاقبة القناة المستضيفة لرجل الدين بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

المصدر: وكالات