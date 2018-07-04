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أمير قطر يزور فرنسا الخميس

أخبار العالم العربي

أمير قطر يزور فرنسا الخميس
AFP KARIM JAAFAR
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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أفادت وسائل الإعلام القطرية الرسمية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبدأ غدا الخميس برفقة وفد رسمي زيارة لفرنسا.

وجاء في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "آفاق التعاون الثنائي الوثيق بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وعدة قضايا إقليمية ودولية".

وأضاف البيان أن الأمير سيلتقي كذلك عددا من كبار المسؤولين الفرنسيين، وسيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن المواضيع التي سيبحثها الأمير تميم بن حمد آل ثاني مع إيمانويل ماكرون أو الاتفاقيات التي من المقرر التوقيع عليها.

المصدر: قنا

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