إسرائيل: حماس حاولت التجسس على جنودنا عبر تطبيقات إلكترونية

اتهم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" بمحاولة جمع معلومات عن جنوده باستخدام تطبيقات تجسس في الهواتف المحمولة.

وشدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تسجيل مصور على أن الجيش أحبط هذه المحاولات، على الرغم من بذل الحركة جهودا كبيرة في إنشاء حسابات في مواقع تواصل الاجتماعي لشخصيات مزيفة موثوقة، بهدف إقناع جنود إسرائيليين على تنزيل تلك التطبيقات.

وأوضح المسؤول أن قسم أمن المعلومات في الجيش بدأ منذ يناير 2018 بتلقي توجهات من عشرات الجنود الذين تواصلوا مع شخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي حاولت إقناعهم بتنزيل تطبيقات مختلفة على هواتفهم.

وذكر أن تلك التطبيقات تتمتع بقدرات واسعة للقرصنة تشمل جمع المعلومات حول الجهاز وقوائم الاتصالات ورسائل "إس إم إس" وتعقب المواقع والتنصت وتنزيل ملفات إضافية وجمع ملفات وصور وفيديوهات والتقاط صور بشكل مقصود عن بعد.

ولفت المتحدث إلى أن تلك الشخصيات توجهوا للجنود عن طريق "واتساب" وليس فقط عبر "فيسبوك"، كما قامت الشركة بوضع تطبيقاتها في متجر التطبيقات الرسمي التابع لـ"غوغل"، ولاءمتها للمستهدفين الذين حاولت التجسس عليهم. كل ذلك يدل على الجهود الكبيرة التي تم بذلها في هذه الشبكة الاستخباراتية.

وأشار المتحدث إلى أن فحص تلك التطبيقات أثبت تبعيتها لاستخبارات "حماس"، مؤكدا أن معظم العسكريين المستهدفين تلقوا تعليمات بتوخي الحذر في مثل هذه الحالات، وبدؤوا بإبلاغ قسم أمن المعلومات عنها مباشرة.

المصدر: وكالات