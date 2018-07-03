الأردن يفتح 3 معابر حدودية مع سوريا غدا لإيصال المساعدات الإنسانية

أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح 3 معابر على الحدود مع سوريا غدا للإسراع في تمرير المساعدات للنازحين.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات قوله، إن الحكومة قررت فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا غدا الأربعاء بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين.

ولم تفصح غنيمات عن المعابر التي سيتم فتحها، لكنها أشارت إلى أن 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود باتجاه الأراضي السورية، محملة بالمساعدات الإنسانية.

وفي شأن آخر، كشفت الناطقة باسم الحكومة الأردنية عن عودة المفاوضات بين المعارضة السورية والعسكريين الروس بوساطة أردنية، وذلك بعد أن توقفت ليوم.

وقالت غنيمات لوكالة "عمون" إن "وساطة أردنية أثمرت أخيرا عن عودة المفاوضات بين الطرفين". وأضافت أن الوساطة الأردنية أثمرت كذلك عن "تشكيل لجنة تفاوض موسعة تمثل الجنوب بشكل كامل للوصول الى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء ويضمن سلامة الاهالي لتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي".

المصدر: وكالة عمون