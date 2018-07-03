 
مباشر

الأردن يفتح 3 معابر حدودية مع سوريا غدا لإيصال المساعدات الإنسانية

أخبار العالم العربي

الأردن يفتح 3 معابر حدودية مع سوريا غدا لإيصال المساعدات الإنسانية
AFP Khalil MAZRAAWI
الحدود الأردنية - السورية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgnd

أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح 3 معابر على الحدود مع سوريا غدا للإسراع في تمرير المساعدات للنازحين.

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات قوله، إن الحكومة قررت فتح ثلاثة معابر حدودية مع سوريا غدا الأربعاء بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين.

ولم تفصح غنيمات عن المعابر التي سيتم فتحها، لكنها أشارت إلى أن 36 شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود باتجاه الأراضي السورية، محملة بالمساعدات الإنسانية.

وفي شأن آخر، كشفت الناطقة باسم الحكومة الأردنية عن عودة المفاوضات بين المعارضة السورية والعسكريين الروس بوساطة أردنية، وذلك بعد أن توقفت ليوم.

وقالت غنيمات لوكالة "عمون" إن "وساطة أردنية أثمرت أخيرا عن عودة المفاوضات بين الطرفين". وأضافت أن الوساطة الأردنية أثمرت كذلك عن "تشكيل لجنة تفاوض موسعة تمثل الجنوب بشكل كامل للوصول الى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء ويضمن سلامة الاهالي لتهيئة الظروف لحل سياسي نهائي".

المصدر: وكالة عمون

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT حول مونديال روسيا 2018