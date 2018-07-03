العاهل السعودي وولي عهده يهنئان ترامب

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اليوم برقيتي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الملك سلمان أعرب في برقيته، باسمه وباسم شعب المملكة وحكومتها، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيد البيت الأبيض، وللشعب الأمريكي وحكومته بالتقدم والازدهار.

وأشاد العاهل السعودي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما شهدته هذه العلاقات من التطور في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي في برقيته عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لترامب، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة، متمنيا لهما المزيد من الرقي والازدهار، حسب الوكالة.

المصدر: واس