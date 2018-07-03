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غضب في مصر بعد إشاعة "ضريبة دخول على طلاب المدارس".. والحكومة تكذّب

أخبار العالم العربي

غضب في مصر بعد إشاعة
Reuters Asmaa Waguih
مصر
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أثيرت حالة من الغضب في مصر، بعد انتشار أنباء تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت الحكومة المصرية متمثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء، أنها مجرد إشاعات، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة على عدم فرض أي رسوم دخول على طلاب المدارس كما يتردد، مشيرة إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات لإحداث بلبلة في الرأي العام، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي قامت بكتابة منشور يتضمن تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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