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شاهد بالفيديو إطلاق نار كثيف شرقي بغداد

أخبار العالم العربي

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حصلت RT على مقطع فيديو لنزاع بين عشيرتين في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، ويظهر في الفيديو الذي صور من أحد المنازل، حجم تبادل إطلاق النار بين العشيرتين.

وبحسب شهود عيان قالوا لـRT فإن "نزاعا بين عشيرتين بحي الحبيبية في مدينة الصدر أسهم ومنذ ساعات بتحويل المنطقة السكنية وكأنها جبهة قتال".

وأضافوا أن "القوات الأمنية العراقية طوقت المكان، وتحاول فض النزاع وإيقاف إطلاق النار، الذي فرض شبه حظر للتجوال في الحي الذي يطغي عليه الطابع العشائري".

وتعرف مدينة الصدر بالنزاعات العشائرية المستمرة التي تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث تمتلك بعض العشائر هناك أسلحة لا تمتلكها مراكز الشرطة المحلية.

المصدر: RT

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