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مصرع 7 سياح عراقيين وإصابة 17 آخرين في إيران

أخبار العالم العربي

مصرع 7 سياح عراقيين وإصابة 17 آخرين في إيران
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الحافلة التي كانت تقل سياحا عراقيين وتعرضت لحادث سير في إيران
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ذكرت وسائل إعلام عراقية وإيرانية أن حافلة تقل سياحا من العراق تعرضت، اليوم الاثنين، لحادث سير في إيران أسفر عن مقتل وإصابة 24 شخصا.

وقالت مصادر إعلامية إيرانية إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينتي مشهد وأصفهان الإيرانيتين".

وأضافت المصادر ذاتها أن "الحادث أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة".

من جانبه، ذكر مصدر عراقي لموقع "السومرية نيوز" أن "جميع هؤلاء السياح هم من محافظة بابل"، مشيرا إلى أن "حالة بعض المصابين حرجة".

المصدر: السومرية نيوز

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