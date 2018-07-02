// 26.06.2018 по тикету 15478
مصرع 7 سياح عراقيين وإصابة 17 آخرين في إيران
www.alsumaria.tv
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kghs
ذكرت وسائل إعلام عراقية وإيرانية أن حافلة تقل سياحا من العراق تعرضت، اليوم الاثنين، لحادث سير في إيران أسفر عن مقتل وإصابة 24 شخصا.
وقالت مصادر إعلامية إيرانية إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينتي مشهد وأصفهان الإيرانيتين".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الحادث أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة".
من جانبه، ذكر مصدر عراقي لموقع "السومرية نيوز" أن "جميع هؤلاء السياح هم من محافظة بابل"، مشيرا إلى أن "حالة بعض المصابين حرجة".
المصدر: السومرية نيوز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)