شاهد.. هاكرز عراقيون يخترقون موقعا لـ"داعش" ويسخرون من البغدادي!

نجحت مجموعة من قراصنة الإنترنت العراقيين في اختراق إحدى الوسائل الدعائية لتنظيم "داعش"، لتفاجئ عناصر التنظيم الإرهابي بصورة تظهر زعيمه أبو بكر البغدادي محاطا بعدد من الراقصات.

وتمكنت المجموعة التي تحمل تسمية "داعشغرام" من اختراق موقع مجلة "النبأ" الأسبوعية التابعة للتنظيم، ووزعت في الإنترنت نسخة منها يحمل غلافها صورة البغدادي محاطا بالراقصات تحت عنوان "الخليفة يحتفل بتأهل فريق الدولة الإسلامية إلى الدور الـ16 لكأس العالم".

Confusion for ISIS supporters as several fake weekly al-Naba newspapers appear via official looking Islamic State channels. Pick of the bunch- an infographic noting martyrdom of spokesman Abu Hassan al-Muhajir & leader Baghdadi being mobbed by female fans pic.twitter.com/qI5ZGEIxao — Raphael Gluck (@einfal) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وأكدت المجموعة على حسابها في "تويتر" أن هذه الاستراتيجية قد أتت ثمارها، حيث يفقد عناصر التنظيم أكثر فأكثر ثقتهم بوسائل دعايته، بينما دعت قيادة تنظيم "داعش" مؤيديه بعدم تداول المنشورات الصادرة عن "النبأ" ما لم يكونوا على كامل اليقين بأصليتها.

ISIS supporters lose trust in the sources that al-Naba gets shared from and ask their supporters not to share al-Naba even if it is the real version, unless they are completely sure that the version is the real one. #ParalyzingNaba#Nabapic.twitter.com/FoETZOEzJX — Daeshgram (@DaeshGram) ١ يوليو ٢٠١٨

وبدأ القراصنة العراقيون عملهم قبل 12 شهرا، واخترقوا العديد من حسابات "داعش" وعناصره ونشروا معلومات خاطئة فيها، ما دفع العديد من المتعاطفين مع التنظيم إلى الابتعاد عن عناصره خشية من أن تكون صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي زائفة.

وأسفرت هذه الجهود عن حالة من البلبلة والتشوش في صفوف عناصر التنظيم وتقويض أنشطة "داعش" الدعائية في استقطاب أعضاء جدد بشكل كبير، حسب المجموعة.

المصدر: وكالات