بإيعاز ملكي.. الأردن ينشئ مستشفى ميدانيا لعلاج النازحين السوريين

أقامت المملكة الأردنية مستشفى عسكريا ميدانيا خاصا بمساعدة النازحين السوريين.

وأفادت مراسلة RT في عمّان بأن المستشفى الجديد مجهز بكافة الإمكانات لعلاج النازحين السوريين وتقديم الخدمات الطبية لهم، مؤكدة أن المستشفى أقيم بإيعاز من العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وجاء ذلك في وقت يشهد فيه الوضع في محافظة درعا جنوب سوريا قرب حدود المملكة الهاشمية تصعيدا عسكريا ملحوظا، حيث يحاول الجيش السوري استعادة السيطرة على أحد آخر الجيوب الخاضعة للفصائل المسلحة في البلاد، وذلك وسط جهود الأطراف المعنية، بما فيها الأردن، الرامية إلى وقف القتال والعودة إلى هدنة في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد أعلن أمس عن إطلاق "حملة وطنية" لجمع التبرعات العينية والإغاثية لإيصالها إلى "الأشقاء السوريين".

المصدر: RT