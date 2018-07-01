بعد سنوات الحرب الطاحنة.. افتتاح مدينة ملاهي في دوما بغوطة دمشق

افتتحت في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا مدينة ملاهي للأطفال.

وقال مدير مدينة الملاهي خليل محمود للصحفيين، إن السلطات المحلية تساعد بنشاط في استعادة الحياة السلمية في مدينة دوما التي تتواصل فيها أعمال إزالة الأنقاض وبناء الطرق وإعادة إعمار البنية التحتية.

وأضاف: "كانت مدينة الملاهي موجودة سابقا في هذا المكان. والآن قمنا باستئناف عملها. وقمنا بالترميمات اللازمة. ويمكننا القول إننا نعود إلى ما كان لدينا قبل الحرب".

كما أفاد بأن عدد الملاعب الموجودة في الحديقة ستزداد الأسبوع القادم.

من جهته قال العسكري السوري أسامة رسلان للصحفيين: "أنا جندي في الجيش السوري، لكنني أقف هنا لضمان أمن الأطفال، لكي يكون بإمكانهم أن يلعبوا، إذ أنهم لم يروا شيئا من هذا النوع منذ 7 سنوات. وأعتقد أنه أمر هام للغاية. وتسرني جدا إمكانية العمل هنا".

المصدر: نوفوستي