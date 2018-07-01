قمة إفريقية في نواكشوط تتضمن "حلا" لأزمة المغرب والبوليساريو

تنطلق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأحد، أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ 31 تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد".

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وتبحث القمة، التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة يومي 1 و2 يوليو الجاري، ويشارك فيها 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول الإفريقية، تبحث محاربة الفساد في القارة وجهود مكافحة الإرهاب والأزمات.

ولأول مرة، سيقدم الاتحاد الإفريقي تقريرا بشأن رؤيته لحل النزاع في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتطرح القمة ملف التمويل المالي للاتحاد لتنفيذ قرار قمة كيغالي (رواندا)، التي أقرت اقتطاع 0.2% من الواردات الخارجية للدول الأعضاء لتمويل ميزانية الاتحاد، كما ستبحث بدء العمل بالمنطقة التجارية الحرة في إفريقيا واتفاقية هوية تنقل الأشخاص والممتلكات.

وستناقش القمة الإفريقية الأزمة الليبية في إطار التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

كما ستشارك دول جوار ليبيا في اجتماع مصغر لبحث آخر التطورات بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الفصائل الليبية حول ما يسمى بـ"الهلال النفطي" للسيطرة على منابع النفط في البلاد.

المصدر: وكالات