الناطقة باسم الحكومة الأردنية: القوات المسلحة تبدأ بإرسال المساعدات إلى السوريين العالقين على الحدود

أعلنت الناطقة باسم باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن القوات المسلحة الأردنية، بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين جراء الأوضاع في الداخل السوري.

وأوضحت غنيمات أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقاء السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشية داخل أراضيهم.

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، وأن يكثف مساعيه لإعانة الأشقاء السوريين، وإيجاد حل سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا.

ودعت منظمات الإغاثة الدوليّة والمجتمع الدولي إلى المبادرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السوريين في الداخل السوري.

إلى ذلك، قدم أهالي مدينة الرمثا، شمال الأردن، مساعدات إنسانية من مواد تموينية وغذاء إلى أهالي مدينة درعا ومحاولة إدخالها عبر الحدود الفاصلة بين البلدين.

المصدر: "بترا"