قائد الدفاع الجوي المصري: لدينا المنظومات المطلوبة لحماية سمائنا ضد كل العدائيات الحديثة

قال قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق علي فهمي، بأن سماء مصر لها رجال يواصلون الليل بالنهار للدفاع عنها ضد كل من تسول له نفسه المساس بها.

وأوضح فهمي، أن قوات الدفاع الجوي المصري لديهم القدرات الكافية لتحويل السماء المصرية إلى جحيم على من يفكر في الاعتداء على أمن مصر وشعبها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، بمناسبة الاحتفال بالعيد 48 لقوات الدفاع الجوي، أن قوات الدفاع الجوي منتشرة على كل شبر على أرض مصر على جميع الاتجاهات، والتعاون وثيق بينها وبين جميع الدول في عملية منظومة التسليح والتطوير.

وأكد أن المهمة الرئيسية للدفاع الجوي هي حماية المجال الجوي المصري على مدار الساعة، وإجراء مناورات ورمايات بالذخيرة الحية طوال العام، مشددا على امتلاكهم المنظومات المطلوبة لحماية المجال الجوي ضد أي عدائيات حديثة وتكنولوجيا متطورة.

المصدر: الشروق