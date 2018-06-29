تركيا تنشر حصيلة جديدة لنتائج عملياتها في سوريا والعراق

أعلن الجيش التركي أن قواته تمكنت من "تحييد" 56 مسلحا من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" خلال الأسبوع الأخير في عمليات نفذتها داخل البلاد وشمال العراق المجاور.

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وقالت رئاسة الأركان العامة التركية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة ونقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، إن بين "الإرهابيين" الـ56، الذين تم تحييدهم، أحد أفراد ما يسمى بالكادر القيادي للتنظيم.

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن القوات التركية ضبطت خلال عملياتها 16 قطعة سلاح، بينها 15 بندقية، ومسدس، كما دمرت 22 عبوة ناسفة وعددا من مخابئ وأوكار المسلحين.

كما لفت البيان إلى مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة 6 آخرين بجروح، خلال العمليات، التي جرت بين 22 و28 يونيو الحالي.

وأطلقت تركيا في 10 مارس الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات "حزب العمال الكردستاني" وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود.

تركيا: تحييد 4513 "إرهابيا" خلال عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا ومقتل 54 عسكريا تركيا

وعلى صعيد متصل ذكر البيان أن عدد "الإرهابيين"، الذين تم تحييدهم منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية الشمالية، وصل إلى 4513 شخصا.

وأفادت رئاسة الأركان بأن 54 عسكريا تركيا قتلوا فيما أصيب 234 آخرون بجروح باشتباكات مع المسلحين في عفرين ومحيطها منذ انطلاق "غصن الزيتون" يوم 20 يناير الماضي والتي هدفت لطرد عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها حليفا لـ"حزب العمال الكردستاني"، من المنطقة.

وتمكنت تركيا، يوم 24 مارس الماضي، جراء عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، المنفذة بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، من السيطرة على منطقة عفرين، وتخطط لشن هجمات جديدة ضد المسلحين الأكراد.

المصدر: الأناضول + وكالات