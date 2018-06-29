// 26.06.2018 по тикету 15478
الصفدي: نعمل مع جميع الأطراف لضمان وقف القتال جنوب سوريا
Reuters Ruben Sprich
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg0u
ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عمّان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.
وأشار الصفدي اليوم، في حديث إلى مراسلة RT، إلى أن الحكومة الأردنية ترى أولويتها في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السوريين وضمان أمنهم داخل وطنهم.
يتبع..
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)