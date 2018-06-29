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الصفدي: نعمل مع جميع الأطراف لضمان وقف القتال جنوب سوريا

أخبار العالم العربي

الصفدي: نعمل مع جميع الأطراف لضمان وقف القتال جنوب سوريا
Reuters Ruben Sprich
أيمن الصفدي
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ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عمّان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

وأشار الصفدي اليوم، في حديث إلى مراسلة RT، إلى أن الحكومة الأردنية ترى أولويتها في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السوريين وضمان أمنهم داخل وطنهم.

يتبع..

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