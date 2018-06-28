 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أمريكية: قتلى في إطلاق نار داخل مقر صحيفة ببلدة أنابلويس قرب واشنطن

توريدات الذخيرة الذكية الأمريكية للسعودية والإمارات مهددة بالفشل

أخبار العالم العربي

توريدات الذخيرة الذكية الأمريكية للسعودية والإمارات مهددة بالفشل
Reuters Joshua Roberts
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kful

أعلن السناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بوب مينينديز أنه لن يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لتوريد الذخيرة العالية الدقة إلى السعودية والإمارات.

وقال السناتور، الذي يعتبر عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الإدارة الأمريكية لم تستجب لقلقه إزاء احتمال استخدام هذه الذخيرة ضد المدنيين في اليمن.

وقد يحول موقف السناتور دون موافقة الكونغرس على الصفقة بين شركة "رايثيون" الأمريكية والسعودية والإمارات.

إقرأ المزيد
طائرات مقاتلة سعودية من طراز "F15" وقنابل من طراز "GBU" في قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض في 25 يناير 2017 مشرعون أمريكيون يلقون بظلال من الشك على بيع قنابل ذكية للسعودية

وتقضي الصفقة بين الشركة الأمريكية المذكورة وحليفي الولايات المتحدة في منطقة الخليج بتوريد أكثر من 120 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه.

وتبلغ قيمة الصفقة بين "رايثيون" والسعودية لوحدها 7 مليارات دولار. وتم التوصل إليها أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في مايو عام 2017.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقاطعة الحج.. لماذا يريدها أئمة تونس هذا العام تحديدا؟