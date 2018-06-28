توريدات الذخيرة الذكية الأمريكية للسعودية والإمارات مهددة بالفشل

أعلن السناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بوب مينينديز أنه لن يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لتوريد الذخيرة العالية الدقة إلى السعودية والإمارات.

وقال السناتور، الذي يعتبر عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الإدارة الأمريكية لم تستجب لقلقه إزاء احتمال استخدام هذه الذخيرة ضد المدنيين في اليمن.

وقد يحول موقف السناتور دون موافقة الكونغرس على الصفقة بين شركة "رايثيون" الأمريكية والسعودية والإمارات.

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وتقضي الصفقة بين الشركة الأمريكية المذكورة وحليفي الولايات المتحدة في منطقة الخليج بتوريد أكثر من 120 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه.

وتبلغ قيمة الصفقة بين "رايثيون" والسعودية لوحدها 7 مليارات دولار. وتم التوصل إليها أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في مايو عام 2017.

المصدر: رويترز