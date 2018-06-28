 
مباشر
عاجل
الكرملين: قمة بوتين-ترامب ستعقد في الـ16 من يوليو المقبل في العاصمة الفنلندية هلسنكي

قرار جمهوري في مصر بتعديل اتفاقية المساعدة مع أمريكا

أخبار العالم العربي

قرار جمهوري في مصر بتعديل اتفاقية المساعدة مع أمريكا
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfr9

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر التعديل على اتفاقية المساعدة المصرية الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخول الأراضي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وأقر الرئيس المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، التعديل العاشر على اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر، حول مدى تقيد أمريكا بحقوق الإنسان في مصر.

وجاءت التعديلات على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، من أجل تعزيز هدف المساعدة الخارجية المتمثل في حكم عادل ديمقراطي، واتفق الطرفان على العمل معا في مجالات حماية سيادة القانون والتطبيق الرشيد لحقوق الإنسان، وإتاحة المنافسة السياسية وترسيخ المجتمع المدني.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجمع الطرفان بموجب الاتفاقية على العمل معا لتحقيق النتائج المنشودة في نظام العدالة وحقوق الإنسان والحكم المحلي واللامركزية والانتخابات والعمليات السياسية وإصلاح وسائل الإعلام.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه القرارات بجلسته المنعقدة يوم 6 مايو الماضي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الروسية مع ناستيا - الحالات الطارئة