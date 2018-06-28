قرار جمهوري في مصر بتعديل اتفاقية المساعدة مع أمريكا

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر التعديل على اتفاقية المساعدة المصرية الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة دخول الأراضي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وأقر الرئيس المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، التعديل العاشر على اتفاقية المساعدة الأمريكية لمصر، حول مدى تقيد أمريكا بحقوق الإنسان في مصر.

وجاءت التعديلات على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، من أجل تعزيز هدف المساعدة الخارجية المتمثل في حكم عادل ديمقراطي، واتفق الطرفان على العمل معا في مجالات حماية سيادة القانون والتطبيق الرشيد لحقوق الإنسان، وإتاحة المنافسة السياسية وترسيخ المجتمع المدني.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجمع الطرفان بموجب الاتفاقية على العمل معا لتحقيق النتائج المنشودة في نظام العدالة وحقوق الإنسان والحكم المحلي واللامركزية والانتخابات والعمليات السياسية وإصلاح وسائل الإعلام.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذه القرارات بجلسته المنعقدة يوم 6 مايو الماضي.

المصدر: وكالات