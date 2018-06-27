روبوت عسكري مصري جديد

أجرى المخترع المصري باسم فايز صاحب فكرة الروبوت المقاتل تجربة حية للربوت على الهواء مباشرة.

وفي إحدى حلقات برنامج "الحياة في مصر"، تعامل فايز من خلال الإشارة عن بعد، وأمر المخرج الروبوت بإطلاق النار على الهواء.

وقال المخترع المصري أن الروبوت مرتبط بتطبيق بجهاز كومبيوتر لوحي، ومن خلاله يتم التعامل والسيطرة مع الاختراع، ويمكن استخدامه كسلاح والكشف عن القنابل والعبوات الناسفة وكهربة العدو، موضحا أنه شارك في عدد من المؤتمرات ولكن لم يهتم أحد بالمشروع.

وأوضح أن هذه الاختراعات العسكرية لها جهات مختصة تهتم بها وتتبناها، ولذلك يناشد الجهات المعنية من أجل التطوير.

المصدر: قناة "الحياة"