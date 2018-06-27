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جورجيا تمنع طائرتين سوريتين من دخول مجالها الجوي

أخبار العالم العربي

جورجيا تمنع طائرتين سوريتين من دخول مجالها الجوي
Reuters
(صورة أرشيفية)
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قال رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا، إن بلاده منعت طائرتين سوريتين من دخول مجالها الجوي ردا على اعتراف دمشق الشهر الماضي، باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الهيئة جوتشا ميزفريشفيلي، قوله: "أستطيع تأكيد أن المجال الجوي في جورجيا مغلق أمام شركتي طيران سوريتين هما مؤسسة الطيران العربية السورية وأجنحة الشام".

وقال ميزفريشفيلي: "المجال الجوي سيغلق أمام أي شركات طيران سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعتراف سوريا بإقليمينا المحتلين"، حسب زعمه.

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وقال ميزفريشفيلي إنه أرسل خطابا إلى المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، التي تنسق مراقبة المرور الجوي في أوروبا وتضم في عضويتها جورجيا، طلب فيه عدم توجيه رحلات الشركتين السوريتين عبر المجال الجوي لجورجيا.

يذكر أن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية أعلنتا استقلالهما عن جورجيا في أغسطس 2008 بعد عدوان شنته جورجيا على مدينة تسخينفال في أوسيتيا الجنوبية.

المصدر: وكالات

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