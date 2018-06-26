الجيش السوري يحبط هجمات لمسلحي "النصرة" على أطراف درعا

أحبط الجيش العربي السوري هجمات بعربات مفخخة شنها إرهابيون من تنظيم "جبهة النصرة"، على نقاط عسكرية في الأطراف الغربية والشرقية من مدينة درعا.

وقال مصدر عسكري: "المجموعات الإرهابية بزعامة جبهة النصرة، واصلت زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب ومنع الوصول بالمصالحات المحلية إلى التطبيق الفعلي، عبر شن عدد من العمليات الإرهابية الانتحارية بالعربات المفخخة على نقاط تمركز الجيش".

وأضاف المصدر: "وحدات الجيش والقوات المتحالفة معها تمكنت من صد هجمات المسلحين بواسطة المدافع، وقامت كذلك بعملية خاطفة مضادة ستهدفت مواقع تمركز النصرة في المنطقة وكبدتها خسائر كبيرة".

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وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن تدمير أكثر من 10 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات إضافة إلى العديد من مواقع المدفعية والهاون والدبابات، واستولت على أعداد أخرى كانت بحوزة الإرهابيين.

وكان الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشرقي بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة.

وبدأت فرق الهندسة بعمليات نزع الألغام والمتفجرات، فيما وصل الجيش السوري إلى أطراف بلدة الحراك بعد دخوله بلدة المليحة.

المصدر: سانا