ترامب لم يفصح عن موعد طرح خطته للسلام في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم كبير في الشرق الأوسط لكنه رفض الإفصاح عن موعد طرح البيت الأبيض لخطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتحدث ترامب خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن عن تحسن الأوضاع منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال ترامب: "الأوضاع اختلفت كثيرا منذ أن أنهينا ذلك الأمر (الانسحاب من الاتفاق النووي)"، مضيفا أن "هذه الصفقة كانت كارثة".

وتأتي هذه التصريحات بعد جولة الشرق الأوسط قام به مستشار وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ومساعده لشؤون المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، والتي شملت الأردن ومصر والسعودية وقطر وإسرائيل.

المصدر: وكالات