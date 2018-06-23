طالبة "الصفر ثانوي" المصرية تحصل على امتياز

حصلت الطالبة المصرية مريم ملاك زكريا تادروس، والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة الصفر" في الثانوية العامة، على تقدير امتياز في الفصل الأول بكلية الصيدلة، بإحدى الجامعات الخاصة.

وكانت "مريم"، حررت محضرا في قسم أسيوط، في شهر يوليو عام 2015، بعد أن حصلت على مجموع "صفر %" في نتيجة الثانوية العامة، أكدت فيه أن أوراق إجابتها الموجودة في قسم السيطرة "الكنترول" لا تمت لها بصلة، خاصة مع تغير نوع الخط داخل كراسة الإجابة.

ع الهامش، مريم -طالبة الصفر- اللي قالوا عليها بتفتري ع الدولة، و اللي قالوا عندها حالة نفسية، جابت 94.2% — Sally Yousri (@SallyYousri) ٢٩ أغسطس ٢٠١٦

وأدت امتحانات الثانوية العامة عام 2016، داخل إدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بنظام "المنازل"، وحصلت على مجموع 94.02 %، عن القسم العلمي، وذلك بعد أن أدت امتحان الدور الثاني في مادة "اللغة العربية"، والتي أجلتها الطالبة بعد إصابتها بحالة هبوط في الدورة الدموية داخل لجنة امتحان الدور الأول، ونقلت إلى المستشفى.

حصلت الطالبة مريم ملاك زكريا تادروس، المقيمة داخل قرية صفط الشرقية في محافظة المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة... https://t.co/nsSJW43Vtn — dina selim (@dinaselim7) ٣٠ يناير ٢٠١٨

وقررت حينها الإدارة التعليمية بميت غمر في محافظة الدقهلية تأجيل الامتحان مراعاة لسوء حالتها الصحية، إذ حصلت الطالبة بعد أداء امتحان اللغة العربية في الدور الثاني على مجموع كلي 385.5 درجة.

المصدر: وكالات