ميركل: الأوضاع في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين

شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، خلال زيارتها إلى لبنان، على أن الأوضاع في سوريا غير ملائمة بعد لعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في بيروت مع رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري: "نرغب في المساعدة للتوصل إلى حل في سوريا يؤدي إلى عودة اللاجئين.. نحتاج ظروفا أكثر أمنا حتى تصبح العودة ممكنة".

وقللت ميركل من توقعات تحقيق انفراجة كبيرة في محادثات أعد لها على عجل، ويجريها بعض من قادة الاتحاد الأوروبي الأحد، بشأن النزاع المتعلق بالهجرة المثير للانقسام في أوروبا.

واستقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتواجه ميركل ضغوطا في بلدها بسبب سياسة الهجرة، وهي مسألة تهدد بتقويض ائتلافها الحاكم.

من جانبه، أشار الرئيس اللبناني ميشال عون، عقب لقائه ميركل الثلاثاء، إلى أنه طلب من ألمانيا دعم دعوات "عودة اللاجئين السوريين تدريجيا إلى المناطق الآمنة في سوريا" من لبنان.

وشدد عون عبر حسابه في "تويتر"، "على ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للأزمة السورية".

الرئيس عون طلب من المستشارة الالمانية ميركل مساعدة المانيا في دعم موقف لبنان الداعي الى عودة النازحين السوريين تدريجياً الى المناطق الآمنة في سوريا، مشدداً على ضرورة الفصل بين هذه العودة والحل السياسي للازمة السورية والذي قد يتأخر التوصل اليه — Lebanese Presidency (@LBpresidency) ٢٢ يونيو ٢٠١٨

وقالت الحكومة اللبنانية، التي تقدر عدد اللاجئين بمليون ونصف المليون إنها "تريد أن يباشروا العودة إلى مناطق تراجعت فيها حدة القتال"، لكن وجهة النظر الدولية هي أن الوضع ليس آمنا لعودتهم بعد.

واتهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودولا أجنبية بمنع السوريين من العودة لبلدهم.

وأمر باسيل بتجميد طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية من أجل موظفيها، وهدد بمزيد من الإجراءات ضدهم.

لقاء المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في جنيف pic.twitter.com/vOHaWHjpJH — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ١٤ يونيو ٢٠١٨

وتنفي المفوضية محاولة منع السوريين من العودة، قائلة إنها "تدعم عودتهم عندما يكون الوضع آمنا".

وسجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ في لبنان، وهو ما يعادل نحو ربع عدد السكان هناك.

المصدر: رويترز