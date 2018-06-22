تونس.. حبس قيادي في حزب "التحرير" لاتهامه الحكومة بحماية عسكريين إسرائيليين

قضت محكمة صفاقس العسكرية بحبس قيادي في حزب "التحرير" التونسي على ذمة ترويجه معلومات تفيد بدخول جنود إسرائيليين إلى جربة شرقي تونس وتأمين الحكومة حمايتهم هناك خلال حج اليهود.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة أمرا بحبس منير عمارة الذي اتهم الجيش والأمن "بحماية الجنود الإسرائيليين"، وتعهّد القضاء العسكري بالقضية بتهمة المس بمعنويات الجيش وترويج أخبار زائفة.

حزب "التحرير" من جهته، أصدر الأربعاء بيانا اتهم فيه "النّظام" بالسعي إلى تصفيته بواسطة القضاء العسكري واصفا إصدار "بطاقة الإيداع بالسجن" الصادرة بحق عمارة بالسابقة الخطيرة.

يشار إلى أنه يتوافد آلاف اليهود من أوروبا وإسرائيل على مزار معبد الغريبة في مايو من كل عام، ضمن احتفالات وطقوس دينية يهودية.

المصدر: alchourouk.com